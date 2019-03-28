Почему голкипер не должен выполнять дальние штрафные удары – невероятный гол из Англии как первый шаг к титулу

Вратарь Гисборо Джордан Никсон усвоил урок на всю жизнь, выполнив роковой стандарт в матче первого дивизиона Северной лиги Англии против Данстона.

Данстон открыл счет уже на второй минуте поединка после того, как голкипер гостей решил самостоятельно выполнить штрафной удар почти из центрального круга. Защитник хозяев с невероятной силой вынес сферу подальше от своих ворот, круглый пролетел 80 метров и отбился от перекладины, а первым на добивании оказался нападающий Данстона Марк Фицпатрик.

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Mirror пишет об одном из самых курьезных голов в истории футбола: "Вы вряд ли снова увидите нечто похожее".

Интересно, что Данстон благодаря победе над Гисборо (3:1) досрочно обеспечил себе чемпионский титул и повышение в классе.