"Футбол 24" разобрал последние трансферные слухи вокруг Артема Довбика в Роме, а также другие возможные трансферы украинцев в Серию А.

Довбик остался в Роме, хотя его активно связывали с уходом в Милан или Вильярреала. Украинец пока привыкает к роли запасного, ведь Джан Пьеро Гасперини доверяет больше Эвану Фергюсону. Римлянам не удалось договориться с Миланом по обмену украинца на Санти Хименеса, или, чтобы отпустить Довбика к "россонери".

Главной украинской звездой в Италии сейчас стал Богдан Попов, выступающий за Эмполи в Серии Б. Сейчас нападающий отметился уже 3 голами в 2 матчах чемпионата и является лучшим бомбардиром турнира. Такие выступления привлекли внимание прессы к Попову.

В Италии мог оказаться еще один украинец с фамилией Попов – защитник Динамо Денис оказался в сфере интересов Удинезе. Правда, договориться за переход не удалось. Имел предложения и Александр Гуцуляк, которым интересовались Сассуоло и тот же Удинезе.