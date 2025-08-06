Киевское Динамо сенсационно уступило кипрскому Пафосу (0:1) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. В течение условно домашнего поединка в польском Люблине динамовцы сумели нанести лишь один удар в створ ворот. Случилось это знаменательное событие на 75-й минуте. Мяч после выстрела Бражко из-за пределов штрафной оказался в руках Михаила Неофитоса, хотя и киприот не сумел его зафиксировать с первой попытки. Менее чем через 10 минут киевляне проглотили голевую контратаку. Андерсон Силва легко переиграл Дубинчака и выкрутил в угол мимо Нещерета.

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В общем на две команды было создано крошечное количество моментов. К самым большим угрозам перед воротами Пафоса можно отнести события, которые произошли еще до перерыва: удар Дубинчака в перекладину и выстрел Ваната головой, который из убойной позиции пробил выше ворот. Во втором же тайме слалом Ярмоленко завершился прострелом на дальнюю штангу, которую не успел замкнуть Дубинчак.

Ванат, к слову, был непосредственно причастен к двум очень спорным моментам, которые могли сделать разницу. На 62-й минуте форварда Динамо завалили в штрафной площади, но арбитр после просмотра VAR отменил свое решение назначить 11-метровый. А уже в компенсированное время капитан киприотов Давид Гольдар ударил Владислава "на одессу". Виновник инцидента также не был наказан, хотя поступок заслуживал прямой красной.

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