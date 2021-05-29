Пеп Гвардиола и Томас Тухель устроят тактическую дуэль в финале Лиги чемпионов-2020/21. Челси в статусе андердога, но шансы на успех прекрасны. И вот почему.

Челси превратился в машину

Смена тренера грандиозно повлияла на Челси. Томас Тухель в конце января занял место Фрэнка Лэмпарда и мгновенно начал давать результат. Немец стартовал с 14-матчевой беспроигрышной серии с двумя пропущенными голами. Яркий футбол, привитие философии – это все будет потом. Сначала – результаты, которые завоюют доверие игроков, руководства и болельщиков.

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Тухель оперативно заложил Челси фундамент: построение атак из глубины и целостная оборона всей командой. Этого оказалось достаточно, чтобы пройтись катком по грозным соперникам. Тухель коллекционировал снятые головы с самых хитрых преступников: Симеоне, Клопп, Моуринью, Анчелотти, Зидан.

Челси не так много забивает, но контролирует каждый поединок. Оппоненты упираются в стену. После смены тренера Челси – лучшая команда АПЛ по допущенными ударами в створ. Даже в проигранных матчах с Арсеналом, Лестером и Астон Виллой "синие" были лучше (статистика подтверждает визуальное впечатление). За 4 месяца был только один настоящий провал – Вест Бром.

Манчестер Сити выпал из соревновательного ритма

Челси до конца сезона сохранял максимальную концентрацию. Финал Кубка Англии, ожесточенная борьба за топ-4 АПЛ. Команда в тонусе, команда готова выдавать максимум в течение 90 минут, команда привыкла бороться от свистка до свистка.

Другое дело Манчестер Сити. Последний матч, который имел хоть какое-то значение, "горожане" сыграли еще в начале мая. Между поединком против ПСЖ и разгромом Эвертона было три слабых матча (поражение от Брайтона оправдывает раннее удаление, но такие ошибки Канселу – не редкость, а близкий к Челси по стилю Брайтон показал, что подобное удаление в финале ЛЧ не оставит Сити шансов).

Гвардиола тасовал состав, давал всем игровое время, устраивал прощание Агуэро. Это все прекрасно, но не лучше ли было наиграть связи под португальский финал? В то же время у Челси все отработано до деталей – "синие" дважды в неделю "репетировали" выступление на Драгау.

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Пеп может себя передумать

Перед каждым матчем Гвардиолы в плей-офф Лиги чемпионов поем одну песню. Но без нее никак. Кажется, футболистов Манчестер Сити уже ничем не удивить. А Пеп продолжает экспериментировать: две ложные "девятки", которые постоянно меняются, два ложных фулбека, которые от матча к матчу имеют разные задачи.

Сити вышел в финал, и всем показалось, что "синдром Гвардиолы" преодолен. Но нет. На пути к Драгау он все равно придумывал что-то новое. Где-то перестраховывался, где-то слишком концентрировался на слабом месте соперника – в общем, обычная история. Пеп не пускает свой (очень мощный) Сити на автопилот, а продолжает подкуривать сигарету у газового баллона. Не знаешь, когда бахнет.

Желание перехитрить Тухеля только усиливает вероятность пагубных сюрпризов от каталонца.

Тухель знает Гвардиолу, как никто

А перехитрить немца Пеп точно попробует. Тухель – без преувеличения фанат Гвардиолы. На ранних этапах карьеры Томас был одержим коллегой. Зачитывал все его автобиографии, изучал тренировки, днями и неделями разгадывал разные тактические фишки Барселоны и Баварии. Тухель знает, как мыслит Гвардиола, на что он способен и как реагирует в разных обстоятельствах. Будто маньяк и жертва.

Заочным "фанатением" все не ограничилось. В свое время они пересеклись в мюнхенском баре и несколько часов эмоционально дискутировали о футболе. Благодаря Михаэлю Решке, который тогда устроил встречу тренеров и прослушал весь разговор с открытым ртом, эта история обросла легендами.

С Челси Тухель уже нанес Гвардиоле два поражения. Пусть Сити оба раза предстал не в оптимальном составе, но Томас переиграл своего визави. А Пеп, кстати, уже тогда начал мудрить, придумав новую схему 5-1-2-2 с необычным наполнением.

Челси имеет ответ на лучшего игрока АПЛ

Выделять лучшего в составе Манчестер Сити очень сложно. У каждого важная роль, но незаменимых нет. Статус MVP команды и всей АПЛ отдали Рубену Диашу, с приходом которого Сити перестроился и стал сильнейшим в Европе. Но Диаш – просто лучший робот. Как и де Брюйне, Гюндоган, Родри или Жезус (меньшей роботизованностю выделяется разве что Фоден). Их запрограммировали, и они четко выполняют задание.

Это очень эффективно и на дистанции прекрасно работает – не зря Сити с запасом выиграл АПЛ. Однако для финала Лиги чемпионов этого может быть недостаточно. В соперниках – такие же работы. Феноменальный трудяга Канте выполняет работу за троих, Жоржиньо всегда отдаст правильный пас, Аспиликуэта и Силва образцовые сзади, а на джойстике Вернера сломана только кнопка удара – он неутомимо будет делать рывки за спину.

В этих тактических шахматах решающим может стать нестандартный мозг Маунта. Мейсон умеет подорвать любую игру, сломать любую систему, внести хаос в любые паттерны. Он стал вторым в АПЛ по созданным моментам после Фернандеша. Не Месси, конечно, и даже не праймовый Азар, но игрок, который выделяется.

Манчестер Сити – Челси: анонс финала Лиги чемпионов