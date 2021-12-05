"Хочу ли я достичь уровня Вернидуба в Шерифе или Реброва в Ференцвароше, выступив в Лиге чемпионов? Это нормальное желание.

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У меня тоже может быть такое. Почему бы с Зарей не услышать гимн Лиги чемпионов? Мы и Динамо обыгрывали, если брать в общем.

Я прекрасно понимаю, что на длинном отрезке мы не потянем с теми игровыми ресурсами, что у нас есть. Может в этом году мы будем развиваться чуть дальше. Сейчас конкуренция очень высока. Те же Ворскла и СК Днепр-1 могут преподнести сюрпризы", – сказал Скрипник в программе BurBuzz.

Напомним, в текущем сезоне Заря не смогла пройти квалификацию и пробиться в групповой этап Лиги Европы. В Лиге конференций у команды Скрипника после 5 туров шесть очков и никаких шансов на еврокубковую весну.

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