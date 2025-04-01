Защитник Лос-Анджелеса и молодежной сборной Украины Артем Смоляков в эксклюзивном комментарии "Футбол 24" рассказал о своем эффектном первом голе в США.

О матче: Обидно, что проиграли. Продолжили бороться и смогли отыграть два мяча еще в первом тайме. Во втором тайме выглядели довольно уверенно, но, к сожалению, не смогли забить. Даже после удаления, кажется, действовали лучше соперника.

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Про гол: Была ударная позиция, так почему бы не пробить. Мне ничего особенного о голе не сказали, просто после игры ребята отметили, что получился очень красивый.

Насчет эмоций после гола: Особой радости не было – предстояло отыгрываться, поэтому быстро вернулись к игре. Поддержка фанов – топ. Атмосфера здесь, конечно, кайф. Выходишь играть при полном стадионе.

Как насчет бонусов: Какие еще бонусы? (Смеется).

Кто из наших поздравил: Чоботенко, Крушинский, Назаренко, Морозко, Мустафаев, Будковский и еще многие.

Напомним, Артем в феврале этого года стал игроком Лос-Анджелеса и уже успел сыграть в 5 матчах за новый клуб. Гол в ворота Сан-Диего стал первым для Смолякова в США, но не спас его команду от поражения (2:3).

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