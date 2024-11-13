“Почему бы не объявить забастовку? Ранее я уже говорил, что матчей стало слишком много. Нам нужно обсудить эту тему между собой.

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По моему мнению, матчей слишком много, и я надеюсь, что однажды руководство УЕФА и ФИФА это поймут", – цитирует Упамекано RMC Sport.

Напомним, что Франция сыграет два матча в Лиге наций – против Израиля и Италии. Сейчас "синие" находятся на второй строчке в таблице с 9 баллами. От итальянцев они отстают на один пункт.

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