"Почему бы не объявить забастовку?": звезда сборной Франции угрожает УЕФА и ФИФА
Защитник сборной Франции Дайо Упамекано считает, что календарь матчей слишком перезагружен.
“Почему бы не объявить забастовку? Ранее я уже говорил, что матчей стало слишком много. Нам нужно обсудить эту тему между собой.
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По моему мнению, матчей слишком много, и я надеюсь, что однажды руководство УЕФА и ФИФА это поймут", – цитирует Упамекано RMC Sport.
Напомним, что Франция сыграет два матча в Лиге наций – против Израиля и Италии. Сейчас "синие" находятся на второй строчке в таблице с 9 баллами. От итальянцев они отстают на один пункт.
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