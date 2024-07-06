"Не мне судить об игре, которую показывает сборная Англии. Я сосредоточен на нашей собственной игре. Впрочем, мы знаем их сильные и слабые стороны. Стараюсь подготовить команду ко всему как можно лучше.

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Нам оказалось по силам бороться с Германией, обыграть Италию. Почему бы теперь нам не победить Англию? Мы в хорошей форме. Мы готовы дать сильный бой. Вряд ли многие ожидали, что мы дважды подряд выйдем в четвертьфинал. Мы до сих пор демонстрируем потрясающую игру, больно раним сильнейших соперников. Мы в четвертьфинале, в одном матче от полуфинала, но стараемся не думать об этом слишком много. Ребята просто рады, что прошли предыдущую стадию и, по-прежнему, играем здесь.

В групповой стадии многие ждали от Англии больших побед и полной доминации над соперниками. Но для любой большой команды главное в этом случае – просто выйти из группы. Серьезные баталии начинаются уже в плей-офф, где все решается в каждом отдельно взятом матче.

Мы не знаем, что планирует делать Англия. В ее составе много первоклассных игроков. Но нам по силам огорчить еще одного лидера. Мы знаем, как это делать. Мы в хорошей форме, уверены в себе и уже показали, что можем играть против топ-сборных. Мы создадим Англии проблемы", – цитирует Якина официальный сайт УЕФА.

Напомним, на пути к четвертьфиналу Швейцария одолела Венгрию (3:1), расписала ничьи с Шотландией (1:1) и Германией (1:1), а в 1/8 финала сенсационно выбила Италию (2:0).

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