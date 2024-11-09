До матча команд в Лиге чемпионов в шестом раунде еще целый месяц, но в Германии все громче говорят о нем из-за ценовой политики Шахтера.

Дончане вставили высокие цены для гостевых болельщиков: минимум 105 евро за место с сиденьем и 52 евро, чтобы стоять. Ультрас Баварии уже объявляли бойкот, а сегодня во время матча Бундеслиги вывесили баннер.

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"Цена не должна превышать самую дешевую цену, которую платят домашние болельщики в подобных секторах. Акционный пакет Шахтера: четыре игры = 95 евро. Единственная приемлемая цена для выездных болельщиков: 24 евро. Почему мы должны платить 52? F*CK UEFA! Почему Бавария соглашается на мошенничество Шахтера?" – говорится на полотнах, которые ультрас растянули на трибунах.

Стоит заметить, что на поединки с Аталантой и Янг Бойз Шахтер начинал продажу билетов именно с такой цены, которую ультрас Баварии считают справедливой, 23 и 26 евро соответственно.

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