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"Поцелуй Иуды": Манчестер Сити нашел сенсационного лидера заговора клубов АПЛ против команды Гвардиолы

13:30 188 Читати українською
"Поцелуй Иуды": Манчестер Сити нашел сенсационного лидера заговора клубов АПЛ против команды Гвардиолы
Гвардиола и Артета больше не смотрят в одну сторону / Internewcast

Руководство Манчестер Сити, кажется, нашло идейного вдохновителя мятежа клубов английской Премьер-лиги против подопечных Хосепа Гвардиолы.

Боссы "горожан" уверены, что за сговором клубов лиги против Сити стоит лондонский Арсенал. Об этом сообщает Mirror.

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В начале недели стало известно, что 8 клубов из верхней половины турнирной таблицы АПЛ обратились в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) с призывом отказать Манчестер Сити в апелляции на решение относительно еврокубкового бана и немедленно лишить клуб возможности играть в Лиге чемпионов сезона 2020/21.

В феврале "горожане" по решению УЕФА были дисквалифицированы из еврокубков на 2 года. Причиной такого шага было нарушение Манчестер Сити финансового фэйр-плей путем манипуляций со спонсорскими контрактами. Также клуб получил штраф в размере 30 млн евро.

Сдаваться без боя, однако, манкунианский клуб не стал. "Горожане" подали апелляцию в CAS и надеются, как минимум, на отсрочку наказания. Пандемия коронавируса затягивает рассмотрение дела, поэтому сценарий с приостановлением первого решения УЕФА выглядит довольно вероятным.

Заговор соперников против действующих чемпионов Англии, по мнению руководства Манчестер Сити, инициирован Арсеналом. Именно лондонцам выгодна дисквалификация "горожан" и переход к 5-й команде АПЛ путевки в ЛЧ в следующем сезоне. В данный момент "канониры" лишь 9-е, однако от спасительного финансового круга в виде места в лигочемпионовской зоне отстают лишь на 5 пунктов и имеют матч в запасе.

Излишней пикантности этой ситуации придает тот факт, что с декабря 2019-го Арсенал возглавляет Микель Артета. До этого баск в течение 3,5 лет был ассистентом Пепа Гвардиолы в Манчестер Сити...

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Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Спортивный арбитражный суд в Лозанне Микель Артета Микель Артета Арсенал Арсенал Лига чемпионов Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола УЕФА АПЛ Финансовый fair-play
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