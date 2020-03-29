"Поцелуй Иуды": Манчестер Сити нашел сенсационного лидера заговора клубов АПЛ против команды Гвардиолы

Гвардиола и Артета больше не смотрят в одну сторону / Internewcast

Руководство Манчестер Сити, кажется, нашло идейного вдохновителя мятежа клубов английской Премьер-лиги против подопечных Хосепа Гвардиолы.

Боссы "горожан" уверены, что за сговором клубов лиги против Сити стоит лондонский Арсенал. Об этом сообщает Mirror.

''Жалкая восьмерка'': ведущие клубы АПЛ объединились против Манчестер Сити

В начале недели стало известно, что 8 клубов из верхней половины турнирной таблицы АПЛ обратились в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) с призывом отказать Манчестер Сити в апелляции на решение относительно еврокубкового бана и немедленно лишить клуб возможности играть в Лиге чемпионов сезона 2020/21.

В феврале "горожане" по решению УЕФА были дисквалифицированы из еврокубков на 2 года. Причиной такого шага было нарушение Манчестер Сити финансового фэйр-плей путем манипуляций со спонсорскими контрактами. Также клуб получил штраф в размере 30 млн евро.

Сдаваться без боя, однако, манкунианский клуб не стал. "Горожане" подали апелляцию в CAS и надеются, как минимум, на отсрочку наказания. Пандемия коронавируса затягивает рассмотрение дела, поэтому сценарий с приостановлением первого решения УЕФА выглядит довольно вероятным.

Заговор соперников против действующих чемпионов Англии, по мнению руководства Манчестер Сити, инициирован Арсеналом. Именно лондонцам выгодна дисквалификация "горожан" и переход к 5-й команде АПЛ путевки в ЛЧ в следующем сезоне. В данный момент "канониры" лишь 9-е, однако от спасительного финансового круга в виде места в лигочемпионовской зоне отстают лишь на 5 пунктов и имеют матч в запасе.

Излишней пикантности этой ситуации придает тот факт, что с декабря 2019-го Арсенал возглавляет Микель Артета. До этого баск в течение 3,5 лет был ассистентом Пепа Гвардиолы в Манчестер Сити...

Манчестер Сити может сыграть в Лиге чемпионов несмотря на бан УЕФА – юристы рассказали о возможных вариантах