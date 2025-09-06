Футбольный агент и эксперт Вячеслав Заховайло прокомментировал поражение сборной Украины от Франции в отборе к ЧМ-2026 (0:2).

"Когда играет национальная сборная, надежда есть всегда. Сегодня наша сборная не смогла удивить болельщиков. 0:2 от французов на сегодняшний момент – неплохой результат. Турнир скоротечный и будут подсчитываться забитые – пропущенные мячи.

В первом тайме доминировала сборная африканских народов. Можете меня поругать, но это так и есть. За 45 минут сборная Украины наиграла на xG 0,06 – на моей памяти это является абсолютным антирекордом.

Не хочу обижать ребят, они конечно старались и делали все, что могли. Игроки, которые играют в УПЛ, выглядели как сбитые летчики.

После 67 минуты наш xG рекордно повысился до 1,27. Апогей игры – проигранный единоборство Ильи Забарного против Мбаппе. Мастерство не прокуришь и не пропьешь. Мбаппе подтвердил, за что он получает миллионные контракты.

Мои выводы: побороться за второе место мы в состоянии. На данный момент, к сожалению, наша команда выглядит несбалансированно. Надежда умирает последней. Что есть, то есть.

Всем добра. Слава Украине", – написал Заховайло в своем Facebook.

