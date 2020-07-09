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"Поблагодарил Бущана и Шабанова": Миколенко посвятил добытый Кубок Украины своим родителям

12:56 - Читати українською
"Поблагодарил Бущана и Шабанова": Миколенко посвятил добытый Кубок Украины своим родителям
Виталий Миколенко в финале Кубка Украины / УАФ

Защитник Динамо не скрывал радости от победы над Ворсклой в финале Кубка Украины 2019/20.

28’ Беньямин Вербич
 
Руслан Степанюк 11’
11’ Руслан Степанюк
28’ Беньямин Вербич

Напомним, именно Миколенко стал единственным игроком киевлян, который не реализовал свой 11-метровый удар. Впрочем, это не помешало Динамо одолеть Ворсклу в серии пенальти. Решающий удар исполнил Артем Шабанов, а "бело-синие" завоевали 12-й Кубок Украины в своей истории.

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"На самом деле, я хорошо пробил, но вратарь парировал. Кстати, с Димой Ризныком мы вместе играли в сборной, поэтому хорошо знаем друг друга. И я поздравляю его, что он отбил мой удар. После того, как победили, поблагодарил Жору Бущана и Артема.

Если в первом тайме Ворскла играла более-менее открыто, то после перерыва и в дополнительное время соперники уже откровенно тянули к серии пенальти. Это было хорошо видно. Наша главная задача теперь – занять второе место в чемпионате.

Лично для меня это первый выигранный Кубок Украины, поэтому, пользуясь случаем, посвящаю его своим любимым родителям , – цитирует Миколенко официальный сайт Динамо.

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