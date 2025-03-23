Побитие рекорда Гави в видеообзоре матча Шотландия – Греция – 0:3
Греция обыграла Шотландию в ответном матче плей-офф Лиги наций (3:0). Смотрите голы и обзор матча на "Футбол 24".
Греция совершила камбэк после домашнего поражения и одолела Шотландию в Глазго со счётом 3:0. Героем встречи стал 22-летний полузащитник ПАОК Иоаннис Константелиас – он забил сам и дважды ассистировал своим партнёрам.
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Второй гол шотландцам забил 17-летний (17 лет, 4 месяцев и 4 дня) Константинос Карецас. Несколько дней назад он дебютировал за национальную команду Греции, став самым молодым игроком в ее истории. Теперь он ещё и стал самым молодым автором гола в истории сборной Греции и тем самым опередил полузащитника сборной Испании Гави, который в 2022 году забил в Лиге наций в ворота Чехии в возрасте 17 лет и 10 месяцев.
Третий гол шотландцам забил форвард Брюгге Христос Цолис.