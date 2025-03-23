Греция совершила камбэк после домашнего поражения и одолела Шотландию в Глазго со счётом 3:0. Героем встречи стал 22-летний полузащитник ПАОК Иоаннис Константелиас – он забил сам и дважды ассистировал своим партнёрам.

Турция выбила Венгрию из элиты Лиги наций, Греция опустила Шотландию в дивизион В, громкое фиаско Исландии

Второй гол шотландцам забил 17-летний (17 лет, 4 месяцев и 4 дня) Константинос Карецас. Несколько дней назад он дебютировал за национальную команду Греции, став самым молодым игроком в ее истории. Теперь он ещё и стал самым молодым автором гола в истории сборной Греции и тем самым опередил полузащитника сборной Испании Гави, который в 2022 году забил в Лиге наций в ворота Чехии в возрасте 17 лет и 10 месяцев.

Третий гол шотландцам забил форвард Брюгге Христос Цолис.