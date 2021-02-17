"Побеждайте – или мы вас убьем", – разъяренные чилийские фанаты поставили смертельный ультиматум команде
23:44 - Читати українською
В чилийском чемпионате цена ошибки очень высока.
Круг Круг финишировал на 17-й строчке турнирной таблицы чемпионата Чили и вынужден сыграть поединок против Универсидад Консепсьон за прописку в элитном дивизионе.
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Фанаты Коло Коло решили не скупиться на дополнительную мотивацию для своей команды и прошли маршем перед матчем с плакатом "Побеждайте – или мы вас убьем".
Поединок Коло Коло – Универсидад Консепсьон состоится на 17 февраля.
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