Круг Круг финишировал на 17-й строчке турнирной таблицы чемпионата Чили и вынужден сыграть поединок против Универсидад Консепсьон за прописку в элитном дивизионе.

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Фанаты Коло Коло решили не скупиться на дополнительную мотивацию для своей команды и прошли маршем перед матчем с плакатом "Побеждайте – или мы вас убьем".

Поединок Коло Коло – Универсидад Консепсьон состоится на 17 февраля.

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