Побежал на базу и взял нож: российский экс-хавбек запорожского Металлурга хотел расправиться с одноклубником

От трагедии спасали всей командой.

Владимир Аржанов, экс-полузащитник запорожского Металлурга, киевского Арсенала, Волыни и Черноморца, в интервью проекту Do Best! вспомнил, как играл вместе с российским хавбеком Германом Кутарбой.

Аржанов покинул Черноморец

"Он ко мне хорошо относился, я был молодой, а он взрослый, – рассказывает Аржанов. – Момент помню, когда я был на базе. У нас был защитник – беларус Штанюк, и он его как-то обозвал, про его маму, и Германа переклинило. Он побежал на базу, взял нож и бегал по полю. Там его останавливали.

Как поймали? Ну так все вместе держали, он темпераментный просто был. Он же осетин или абхаз, это же, по-моему, было в первой команде, когда я был на замене. Его удалили на несколько игр, он там на болельщиков такой темпераментный бежал. С Металлистом, по-моему, играли, он что-то там уже и футболку снимал".

К слову, Герман Кутарба выступал за три украинских клуба – Арсенал Киев (2003-04), Металлург Запорожье (2005-06) и Таврию (2007-08).

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