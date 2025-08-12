"Он сейчас находится на Кипре, и, кажется, его семья тоже там. Из того, что я слышал, состоялся телефонный разговор между Сидоровым и представителями клуба, в котором футболист сообщил клуб, что он по семейным обстоятельствам возвращаться не собирается.

В Металлисте 1925 рассказали, грозят ли клубу ограничения из-за побега игрока за границу

Я не знаю, можно ли так, или нет, но быть суду", – сказал Спиваковский в эфире YouTube-канала ТаТоТаке.

Напомним, Металлист 1925 сообщил, что игрок команды Алексей Сидоров без ведома клуба выехал из Украины. Вице-президент Металлиста 1925 Юрий Коротун заявил, что клуб применит санкции, если футболист не вернется в клуб до 11 августа.

Напомним, что в прошлом сезоне Алексей Сидоров на правах аренды выступал за Колос. В составе ковалевцев нападающий сыграл 9 матчей и забил 2 гола.

