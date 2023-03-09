Правый защитник Крис Гантер решил сосредоточиться на клубном футболе. Игрок Уимблдона, который сыграл за сборную Уэльса 109 матчей, решил завершить международную карьеру.

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"Я имел честь представлять нашу великую страну в течение 15 лет. Эти моменты были одними из лучших в моей жизни и карьере. Я очень признателен всем тренерам, под руководством которых я играл и всему персоналу, который помогал мне всё это время. Я хочу поблагодарить всех вас", – приводит слова Гантера сайт Футбольной ассоциации Уэльса.

Крис Гантер стал первым игроком сборной Уэльса, который достиг отметки в 100 матчей за национальную сборную. Ему принадлежит рекорд по наибольшему количеству матчей за сборную Уэльса без забитых мячей.

Ранее международную карьеру завершили другие игроки валлийской сборной – Джо Аллен и Гарет Бейл.