В рамках 1-го тура итальянской Серии А генуэзская Сампдория на своем поле минимально уступила Милану. Вашему вниманию видео забитого мяча и самых интересных моментов поединка.

Активнее матч начали гости. Леау проверил бдительность Аудеро уже в дебюте, но кипер вытащил мяч из-под перекладины. А вот парировать удар Браима Диаса по центру после прострела Калабрии не сумел, выпустив сферу за линию.

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"Блучеркьяти" ответили еще до перерыва моментом Дамсгора и выстрелом Габбьядини в перекладину со штрафного. Миланцы могли закрепить преимущество усилиями Эрнандеса, но Аудеро отбил его коварный дальний удар. Тот же Габбьядини во второй половине мог забивать после ошибки защитника – Меньян оказался на высоте. В конце концов, команды больше не забили.

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