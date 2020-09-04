Победный шедевр Собослая в видеообзоре матча Турция – Венгрия – 0:1
Сборная Венгрии обыграла Турцию в рамках Лиги наций благодаря роскошному голу Доминика Собослая. Смотрите видео гола и обзор матча Турция – Венгрия.
Сборная Венгрии активно начала поединок и имела несколько убийственных моментов. Только Собослай дважды обстукал каркас ворот, еще несколько раз выручал турецкий голкипер Чакыр. Во второй половине турки выровняли игру, которая уже шла к нулевой ничьей. Однако, штрафной на 80 минуте стал роковым: Собослай невероятным ударом от штанги метров с 35 принес победу венграм.
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Таким образом, Венгрия вместе с Россией возглавила группу B1 – команды имеют по 3 очка. Турция и Сербия пока не набирали зачетных баллов.