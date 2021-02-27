На 34 минуте Мысак кулаком срезал мяч в собственные ворота – арбитр не обратил внимание на двух игроков Колоса, которые блокировали голкипера Руха. Львовяне отыгрались после перерыва, когда Кондраков завершил затяжную атаку с несколькими ударами.

Рух вырвал феерическую победу у Колоса – автогол вратаря, незабитый пенальти, 3 удаления и шедевр на последних секундах

Концовка поединка стала драмой с привкусом скандала. Денис Костышин получил желтую за симуляцию, но со второй попытки убедил арбитра Александра Омельченко назначить пенальти. Впрочем, Мысак отразил удар Гавриша, исправившись за автогол! Доигрывали обе команды вдесятером – Мисык в моменте с пенальти увидел еще и вторую желтую, а также повторно наказали Костышина-младшего. Победу для гостей вырвал Николай Кухаревич роскошным дальним выстрелом на 90+6 минуте.