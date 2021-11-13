Как оказалось, судьба поединка была предрешена уже в дебюте. Нандес запорил роскошный момент уругвайцев, а уже на 7-й минуте Ди Мария открыл счет. Хавбек ПСЖ получил мяч на углу штрафной и роскошным обводным ударом попал в девятку.

Аргентина минимально обыграла Уругвай – беспроигрышная серия "альбиселесте" достигла 26 матчей: отбор ЧМ-2022

Уругвай как будто сам не хотел выигрывать принципиальный матч. Суарес и компания продолжили упускать моменты, делая из Эмилиано Мартинеса героя матча. Правда, кипер Аргентины чуть не пропустил между ног удар Альвареса, но сам исправил ошибку. Месси вышел на 20 минут и никак не изменил игру гостей, с горем пополам удержавших преимущество – 0:1.