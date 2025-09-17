Динамо открыло счет на 22-й минуте – защитники Александрии в одной атаке заблокировали удары Кабаева и Шапаренко, но третья попытка от Пихалёнка получилась на удивление удачной. Вскоре, второй гол для киевлян мог забить Захарченко, однако хозяев спас вратарь.

Динамо прорвалось в 1/8 финала Кубка, вырвав тяжелую победу над Александрией – Дебютант киевлян забил решающий гол

Во втором тайме Александрия восстановила паритет. Булеца выполнил подачу с углового, которую зацепил новичок Динамо Бленуце, сфера от нападающего залетела в ворота. На 85-й минуте Волошин отдал пас в штрафную, а там Огундана пробил в ближнюю девятку с рикошетом от защитника. В итоге Динамо одержало непростую победу.