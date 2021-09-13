Рома вырвала победу над Сассуоло в рамках 3-го тура Серии А, а Жозе Моуринью покорилось еще одно достижение. Смотрите видео голов и обзор матча Рома – Сассуоло на "Футбол 24".

Матч Рома – Сассуоло стал 1000-м для Особенного в карьере. Конечно же, Моуринью хотел победить в таком поединке, и именно римляне вышли вперед на 33 минуте благодаря оригинальному розыгрыша штрафного – Пеллегрини отдал низом на Кристанте, а тот расстрелял вратаря.

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Сассуоло ведь не отсиживался в обороне – еще в первом тайме гол Берарди отменили из-за офсайда у Распадори. А во второй половине Джуричич таки переправил мяч в ворота Патрисиу. Рома же вырвала победу благодаря великолепному удару Эль-Шаарави – мяч от штанги залетел в ворота.

Таким образом, команда Моуринью набрала 9 очков после 3 сыгранных туров, а Сассуоло с 4 пунктами расположился на 9 позиции.