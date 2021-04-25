Заря вырвала победу в поединке 23-го тура УПЛ против Олимпика. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов матча Заря – Олимпик на "Футбол 24".

Заря повела в счете в начале встречи: Кочергина сбили в штрафной, и арбитр назначил пенальти (хотя Аллахьяр переправил мяч в ворота сразу после фола), который уверенно реализовал Юрченко.

Заря вырвала победу над Олимпиком благодаря голу Шахаба – безвыигрышная серия дончан в УПЛ достигла 11 матчей

Олимпик отыгрался после перерыва, когда Тейшейра также сбили перед воротами, а Каргбо забил ударом с отметки. Луганчане активизировались в последние минуты и забили победный гол – Лунёв сбросил на Шахаба, а тот точно пробил в угол ворот и принес победу команде Скрипника.

Таким образом, Заря набрала 41 очко и приблизилась ко второму Шахтера, а Олимпик с 18 пунктами продолжает бороться за выживание.