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Победный гол Роналду в компенсированное время в видеообзоре матча Ювентус – Дженоа – 2:1

10:02 60 Читати українською
Победный гол Роналду в компенсированное время в видеообзоре матча Ювентус – Дженоа – 2:1
Кріштіану Роналду / твіттер Кріштіану Роналду

Ювентус минимально переиграл Дженоа благодаря голу Роналду на последних минутах игры. Смотрите видео голов и обзор матча Ювентус – Дженоа.

36’ Леонардо Бонуччи
87’ Адриен Рабьо
90+5’ Криштиану Роналду
 
Кристиан Куаме 41’
Франческо Кассата 51’
Федерико Маркетти 61’
36’ Леонардо Бонуччи
41’ Кристиан Куаме
51’ Франческо Кассата
61’ Федерико Маркетти
87’ Адриен Рабьо
90+5’ Криштиану Роналду

Счет в матче открыл Бонуччи на 36 минуте, однако Куаме до перерыва выровнял положение. Второй тайм начался с двух удалений в составе Дженоа. Ближе к концу матча Рабьо также увидел перед собой красную карточку. А решающий гол забил Роналду с пенальти на 6 компенсированной минуте.

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Таким образом, Ювентус удерживает первую строчку чемпионата Италии, Дженоа с 8 пунктами расположился на 17 месте.

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