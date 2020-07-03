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Победный гол Рамоса в видеообзоре матча Реал – Хетафе – 1:0

3 июля 08:31 - Читати українською
Победный гол Рамоса в видеообзоре матча Реал – Хетафе – 1:0
Реал – Хетафе – 1:0 – видео гола и обзор матча / твиттер ФК Реал

В рамках 33-го тура Ла Лиги Реал минимально обыграл Хетафе. Смотрите видео голов и обзор матча Реал – Хетафе на Футбол 24.

79’ Серхио Рамос
 
79’ Серхио Рамос

Хетафе дал бой Реала, удержав свои ворота в неприкосновенности в первом тайме. После перерыва "сливочные" не могли забить до 79 минуты, когда Рамос реализовал пенальти.

Реал благодаря голу Рамоса с пенальти одолел Хетафе и оторвался от Барселоны

Благодаря этой победе Реал набрал 74 очка и увеличил отрыв от Барселоны, Хетафе с 52 пунктами расположился на 6 строчке.

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