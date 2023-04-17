Лилль обыграл Монпелье в рамках 31 тура чемпионата Франции. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Лига 1, 31 тур

Лилль – Монпелье – 2:1

Голы: Дэвид, 70, Кабелля, 72 – Силла, 24

Подопечные Паулу Фонсеки отстояли свое место в зоне еврокубков. Правда, все начиналось не очень хорошо. Первый тайм остался за Монпелье. Единственный гол в свой актив записал Силла.

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После перерыва спасать вышел Исмаили. Бразилец появился вместо Гудмундссона – одного из виновников в пропущенном мяче. В конце концов активность бывшей звезды Шахтера принесла Лиллю победу. Исмаили фактически создал победный гол – Кабелля оставалось просто добить в пустые ворота почти с линии.