Ливерпуль победил на выезде Ньюкасл (3:2) в матче второго тура АПЛ. Смотрите голы и обзор матча на "Футбол 24".

В своеобразном "дерби Александра Исаака" Ньюкасл и Ливерпуль разыграли великолепный триллер. "Красные" дважды выходили вперед благодаря голам Граверберха и Экитике, а "сороки" дважды сравнивали счет благодаря усилиям Бруно Гимараэша и Осулы.

Ливерпуль в большинстве вырвал победу над Ньюкаслом – решающий гол 16-летнего, очередной мяч Экитике

Развязка случилась на десятой компенсированной минуте – героем Ливерпуля стал 16-летний Рио Нгумоха, вышедший на замену на 90+6-й минуте. Он стал вторым игроком своего возраста после Уэйна Руни, который забил победный гол в матче АПЛ. В октябре 2002 года Руни принес Эвертону победу над Арсеналом, и Нгумоха оказался лишь на один день моложе Уэйна на момент своего гола.