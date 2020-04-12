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Победный гол Милевского в видеообзоре матча Динамо Брест – Ислочь – 3:1

12 апреля 23:37 9 Читати українською
Победный гол Милевского в видеообзоре матча Динамо Брест – Ислочь – 3:1
Динамо Брест – Ислочь – 3:1

Динамо Брест не без проблем одолело Ислочь в 4-м туре чемпионата Беларуси. Смотрите видео голов поединка на "Футбол 24"

Чемпионат Беларуси, 4 тур

Динамо Брест – Ислочь – 3:1

Голы: Кики, 45+2, Милевский, 77, Савицкий, 90+4 (пен) – Комаровский, 39

Милевский голом принес Динамо Брест победу в дебютном матче Хачериди в чемпионате Беларуси

В составе хозяев в стартовом составе появились сразу три украинца – Александр Нойок, Евгений Хачериди и Артем Милевский. Именно экс-форвард сборной Украины стал героем встречи, забив на 77-й минуте победный гол.

Благодаря тяжелой победе Динамо Брест набрало 7 очков и поднялось на 3 место. Отставание Милевского и Ко от лидеров составляет лишь 2 пункта. Ислочь на 8 позиции с 6 баллами.

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Теги
Мир Беларусь Видеоновости Динамо Брест Динамо Брест Украинцы за рубежом Артем Милевский Артем Милевский Евгений Хачериди Евгений Хачериди Олександр Нойок Олександр Нойок
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