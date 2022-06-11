Голкиперам обеих команд пришлось поработать, чтобы уберечь свои ворота нетронутыми до перерыва. После отдыха инициативой завладела Хорватия и закономерно вышла вперед.

Хорватия нанесла Дании первое поражение в Лиге наций – Далич перевернул игру, одноклубник Малиновского стал героем

На 69-й минуте Пашалич лучше сориентировался в штрафной и в падении пробил между ног Шмейхеля. Конкуренту Малиновского из Аталанты случайно ассистировал Хёйберг, от бедра которого отлетел мяч. Датчане могли избежать первого поражения в этой Лиге наций, однако гол Йонаса Винда справедливо отменили из-за офсайда.