Победный гол конкурента Малиновского в видеообзоре матча Дания – Хорватия – 0:1
09:43 - Читати українською
Дания уступила Хорватии в матче 3-го тура Лиги наций. Смотрите видео гола и обзор поединка.
завершено
70’ Марио Пашалич
Голкиперам обеих команд пришлось поработать, чтобы уберечь свои ворота нетронутыми до перерыва. После отдыха инициативой завладела Хорватия и закономерно вышла вперед.
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На 69-й минуте Пашалич лучше сориентировался в штрафной и в падении пробил между ног Шмейхеля. Конкуренту Малиновского из Аталанты случайно ассистировал Хёйберг, от бедра которого отлетел мяч. Датчане могли избежать первого поражения в этой Лиге наций, однако гол Йонаса Винда справедливо отменили из-за офсайда.
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