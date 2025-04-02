Первый тайм прошел при небольшом преимуществе Александрии, однако возможностей забить было немного. Дважды опасно пробивал Калюжный, однако его ударам не хватило точности. На 41-й минуте Цара замыкал подачу от Мишнева, но не сумел попасть по воротам с близкого расстояния.

Шахтер вышел в полуфинал Кубка Украины, дожав Александрию в овертаймах

В конце второго тайма Александрия "подсела" и у Шахтера стали возникать возможности для взятия ворот. На 86-й минуте Марлон развернулся в штрафной площади, отдал на Винисиуса, мяч отпрыгнул к тому же Марлону, который из-за давления хозяев поля не смог забить с нескольких метров. На 95-й минуте Кевин отдал классный пас Траоре, который вышел один на один с Ермаковым, однако нападающий не смог переиграть вратаря. На 110-й минуте гостям все же удалось забить гол. "Горняки" разыграли штрафной, который классным обводящим ударом завершил Кевин.

В итоге, Шахтер одержал тяжелую победу над Александрией и вышел в полуфинал Кубка Украины. Среди возможных соперников команды Пушича –, а также победители пары Динамо – Рух и Верес – Полесье.