Выход Пушича и Ко в полуфинал Кубка Украины в видеообзоре матча Александрия – Шахтер
Шахтер обыграл Александрию в 1/4 финала Кубка Украины (1:0). Видео гола и обзор матча – на "Футбол 24".
Первый тайм прошел при небольшом преимуществе Александрии, однако возможностей забить было немного. Дважды опасно пробивал Калюжный, однако его ударам не хватило точности. На 41-й минуте Цара замыкал подачу от Мишнева, но не сумел попасть по воротам с близкого расстояния.
Шахтер вышел в полуфинал Кубка Украины, дожав Александрию в овертаймах
В конце второго тайма Александрия "подсела" и у Шахтера стали возникать возможности для взятия ворот. На 86-й минуте Марлон развернулся в штрафной площади, отдал на Винисиуса, мяч отпрыгнул к тому же Марлону, который из-за давления хозяев поля не смог забить с нескольких метров. На 95-й минуте Кевин отдал классный пас Траоре, который вышел один на один с Ермаковым, однако нападающий не смог переиграть вратаря. На 110-й минуте гостям все же удалось забить гол. "Горняки" разыграли штрафной, который классным обводящим ударом завершил Кевин.
В итоге, Шахтер одержал тяжелую победу над Александрией и вышел в полуфинал Кубка Украины. Среди возможных соперников команды Пушича –, а также победители пары Динамо – Рух и Верес – Полесье.