Буковина победила Карпаты в поединке 1/16 финала Кубка Украины. Видео гола и обзор встречи смотрите на "Футбол 24."

На 17-й минуте Олег Кожушко, который недавно присоединился к команде из Кривбасса, открыл счет после разыгранного штрафного и паса во вратарскую площадку.

Карпаты сенсационно вылетели из Кубка Украины от Буковины – Экс-лидер Кривбасса может отправить Лупашко в отставку

Несмотря на все попытки Карпат восстановить равновесие, львовянам не хватало завершающего паса и креативности в атаке. В решающие моменты надежно действовал голкипер Буковины Герман Пеньков, благодаря чему матч завершился минимальной победой черновицкой команды, вышедшей в 1/8 финала Кубка Украины.