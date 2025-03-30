Рома переиграла Лечче благодаря Довбику в 30-м туре чемпионата Италии. Видео гола и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Украинец попал в основной состав "волков" на матч с Лечче. Роме довольно трудно давалась игра и никак римляне не могли забить.

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После перерыва ситуация не изменилась, а Лечче пытался не только сдерживать соперника, но и забить. Впрочем, судьбу встречи решил Артем Довбик, который принес Роме три очка. На 80 минуте мяч оказался у украинского форварда, когда он находился в штрафной площади. Артем мастерски убрал защитников, и пробил низом под правую стойку.

К слову, Довбик забил свой 11 гола за Рому в 26 матчах Серии А.