Победный гол чемпиона Европы в видеообзоре дерби Торино – Ювентус – 0:1
22:29 - Читати українською
Ювентус вырвал победу над Торино в матче 7 тура Серии А. Смотрите видео гола и обзор игры.
На табло долго держались нули, хотя моментов хватало у обоих ворот. Маккени из зоны пенальти запустил мяч над перекладиной, а Лукич не смог точно замкнуть мощное вбрасывание Айны из аута.
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Развязка туринского дерби наступила на 86-й минуте. Локателли оставили без присмотра перед штрафной площадкой, и чемпион Европы попал точно под дальнюю штангу – 1:0 в пользу Юве.
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