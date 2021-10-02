Ювентус вырвал победу над Торино в матче 7 тура Серии А. Смотрите видео гола и обзор игры.

На табло долго держались нули, хотя моментов хватало у обоих ворот. Маккени из зоны пенальти запустил мяч над перекладиной, а Лукич не смог точно замкнуть мощное вбрасывание Айны из аута.

Ювентус на последних минутах вырвал победу у Торино, Салернитана одолела Дженоа и одержала дебютную победу

Развязка туринского дерби наступила на 86-й минуте. Локателли оставили без присмотра перед штрафной площадкой, и чемпион Европы попал точно под дальнюю штангу – 1:0 в пользу Юве.