В начале игры более активными были номинальные гости. Они и отличились на 14-й минуте поединка – Бычек подхватил мяч в штрафной площади, сместился под правую ногу и пробил в нижний угол ворот Паламарчука.

Оболонь победила Ингулец в битве за выживание, приблизив петровцев к вылету из УПЛ

Еще один момент возник у Оболони на 21-й минуте, однако Груша нанес удар чуть мимо ближней штанги. Хорошая атака удалась команде Шищенко во втором тайме – Черненко классно развернулся однако в створ ворот не попал. Ингулец всеми силами пошел вперед и смог создать свой лучший шанс на 80-й минуте игры. Вратарь Оболони выбил мяч кулаками, подбор выиграл игрок Ингульца Сад, перебросил голкипера, но в последний момент "пивоваров" спас Дубко, который переправил мяч в перекладину.

В итоге, Оболонь побеждает и немного отрывается от зоны вылета. Ингулец остается на предпоследнем месте в турнирной таблице.