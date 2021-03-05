В рамках 25-го тура итальянской Серии А миланский Интер переиграл Парму на выезде. Вашему вниманию видео забитых мячей и самых интересных моментов поединка.

"Нерадзурри" создали полдюжины возможностей уже в первой половине, но мяч упорно не шел в ворота пармезанцев. В конце концов, открыть счет миланцам удалось на старте второго тайма.

Интер благодаря дублю Санчеса одолел Парму и увеличил отрыв от Милана до 6-ти пунктов

Алексис Санчес перехватил мяч и пробил Сепе из пределов штрафной. А на 62-й чилиец ударом в касание в противоход киперу завершил классную контратаку Интера с участием Эриксена и Лукаку. "Крестоносцы" попытались вернуться в игру красивым выстрелом Эрнани с лета. Но этот гол оказался последним в поединке.

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