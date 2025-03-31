Заря разгромно уступила Колосу в 22 туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".

Подопечные Младена Бартуловича потерпели разгромное поражение в игре против ковалевского Колоса.

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В первом тайме луганскому клубу несмотря на красную для Тронтеля удавалось сдерживать давление, но под перерыв Цуриков все же пробил Сапутина.

После перерыва хозяева поединка несколько поплыли и Цуриков оформил дубль. А уже на 63-й минуте Ореховский сделал счет разгромным.

По результатам встречи Заря занимает 8 место в таблице, а Колос сумел подняться из зоны вылета и теперь на 12-й строчке УПЛ.

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