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Победный ассист Кравца в видеообзоре матча Тенерифе – Луго

18 июля 10:20 - Читати українською
Победный ассист Кравца в видеообзоре матча Тенерифе – Луго
Тенерифе – Луго – видео голов и обзор матча / World News

В рамках 41-го тура испанской Сегунды Луго на выезде переиграл Тенерифе (2:1). Смотрите видео забитых мячей и лучших мгновений поединка.

Испания, Сегунда, 41-й тур

Тенерифе – Луго – 1:2

Голы: Милья, 70 – К. Эррера, 54, Эль-Хасен, 90+5

Удаление: Хайме, 60 (Л)

Основные события в матче развернулись после перерыва. На 54-й минуте вперед вышли гости из Луго, когда Кристиан Эррера выиграл силовую борьбу у защитника и переиграл кипера в ближнем бою.

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Островитяне отыгрались на 70-й минуте. Это Луис Милья классно сыграл на опережение и с ближней стойки замкнул прострел Эллиота с левого фланга. Однако, в добавленное арбитром время важную победу вырвал Луго: Василий Кравец ворвался в свободную зону в контратаке галисийцев и великолепным пасом вывел на ударную позицию Сиди Эль-Хасена – 1:2!

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Теги
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