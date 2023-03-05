Уже на 13-й минуте Фиорентина могла выходить вперед, но Меньян среагировал на удар со штрафного в дальний угол и в падении отбил. В середине тайма чудом не забил Бонавентура: получив передачу в район одиннадцатиметровой отметки, он уже в падении пробил, но сначала сферу ногой задел кипер, а затем Томори вынес круглого с линии ворот.

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Милан огрызнулся лишь на 32-й минуте: Жиру бил с острого угла, но Террачано успел сгруппироваться и забрал мяч.

После перерыва Иконе завалили в штрафной "россонери" и арбитр назначил пенальти. Гонсалес легко развел голкипера и мяч по углам. Гости могли сравнивать, но Террачано потянул добивание после навеса с углового. За 10 минут до завершения поединка Меньян снова спас свою команду после штрафного. В концовке встречи Йович удвоил преимущество Фиорентины после великолепного ассиста от Додо. На пятой добавленной Эрнандес сумел забить гол престижа, но спастись от поражения Милан уже не успел.

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