Победное возвращение Зинченко и глупое удаление конкурента в видеообзоре матча Кристал Пэлас – Арсенал – 0:1
Кристал Пэлас уступил Арсеналу во 2 туре АПЛ. Смотрите видео гола и обзор встречи.
Первый тайм завершился без голов, хотя у Нкетии было два роскошных шанса, чтобы вывести Арсенал вперед. Вместо него это сделал Эдегор. Активный Нкетия подставился под фол кипера Пэлас и заработал пенальти, который четко реализовал капитан "канониров".
Арсенал обыграл Кристал Пэлас и догнал лидеров АПЛ – Зинченко сыграл впервые в сезоне, конкурент провалился
Команду Артеты подвел Томиясу. Конкурент Александра Зинченко получил две глупые желтые за слишком длинный вброс аута и фол в центре поля. Сам украинец вышел на 7 минут компенсированного времени – первый официальный матч за 3 месяца. Арсенал удержал преимущество, попав в компанию "идеальных" к Ман Сити и Брайтону.