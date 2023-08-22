Первый тайм завершился без голов, хотя у Нкетии было два роскошных шанса, чтобы вывести Арсенал вперед. Вместо него это сделал Эдегор. Активный Нкетия подставился под фол кипера Пэлас и заработал пенальти, который четко реализовал капитан "канониров".

Арсенал обыграл Кристал Пэлас и догнал лидеров АПЛ – Зинченко сыграл впервые в сезоне, конкурент провалился

Команду Артеты подвел Томиясу. Конкурент Александра Зинченко получил две глупые желтые за слишком длинный вброс аута и фол в центре поля. Сам украинец вышел на 7 минут компенсированного времени – первый официальный матч за 3 месяца. Арсенал удержал преимущество, попав в компанию "идеальных" к Ман Сити и Брайтону.