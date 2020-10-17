Чемпионат Германии 2020/21, 4-й тур

Аугсбург – РБ Лейпциг – 0:2

Голы: Анхелиньо, 45, Поульсен, 66

Герта – Штутгарт – 0:2

Голы: Кемпф, 9, Кастро,68

Майнц – Байер – 0:1

Гол: Аларио, 30

Хоффенхайм – Боруссия Д – 0:1

Гол: Ройс, 76

Фрайбург – Вердер – 1:1

Голы: Линхарт, 16 – Фюлькруг, 25, (пен.)

Арминия – Бавария – начало в 19:30

РБ Лейпциг на выезде одолел Аугсбург. "Быки" вышли вперед в конце первого тайма, когда Ольмо накрутил защитника и навесил на дальнюю штангу, а Анхелиньо головой замкнул подачу. Во второй половине Поульсен настоящим шедевром поставил точку в поединке: Ольмо в одно касание переправил на датчанина, а тот сразу с лету пробил в дальний угол.

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Штутгарт переиграл Герту. В дебюте поединка Кемпф отличился после подачи Дидави со штрафного. Швабы после перерыва увеличили свое преимущество благодаря классному голу Кастро.

Дортмундская Боруссия минимально обыграла Хоффенхайм. Несмотря на преимущество "шмелей", им никак не удавалось переправить мяч в ворота. Во втором тайме Фавр совершил две ключевые замены, выпустив на поле Марко Ройса и Эрлинга Холанда. Именно они и создали единственный гол в матче – норвежец опередил голкипера и выкатил капитану, который забивал в пустые ворота.

Байер минимально обыграл Майнц благодаря голу Аларио после подачи углового. Вердер в своем поединке удержал ничью с Фрайбургом. Команды имели кучу ударов, однако забили по одному разу. Хозяева могли и вырвать победу, однако гол Шмида было отменено из-за офсайда.

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