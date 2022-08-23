Победная пушка Клеца в видеообзоре матча Черноморец – Верес – 0:1
20:01 - Читати українською
Черноморец минимально уступил Вересу в первом туре УПЛ. Смотрите видео гола и обзор встречи.
завершено
22’ Дмитрий Кльоц
Ровенчане вышли вперед в середине первого тайма. Клец решился на удар с дальней дистанции и низом попал точно под левую стойку. Перед свистком на перерыв Верес провел яркую комбинацию с удачным завершением, но Геннадий Пасич таки залез в офсайд.
Верес одолел Черноморец благодаря роскошному голу Клеца
Еще одна возможность у подопечных Вирта была в начале второй половины. Дахновский заработал пенальти и сам принялся исполнять, однако проиграл дуэль Непогодову. Это не помешало Вересу удержать минимальную победу и испортить возвращение наставника Черноморца Романа Григорчука, не тренировавшего в УПЛ почти 8 лет.
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