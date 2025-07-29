Полузащитница Барселоны и сборной Испании Алексия Путельяс не демонстрировала напоказ свои отношения с девушкой Ольгой Риос, но и не скрывала их. После того, как на пляже Ибицы в июне 2023 года их увидели вместе, любовные отношения между ними стали очевидными.

Обладательница двух "Золотых мячей" не захотела повторять звезд Динамо – Необычное поведение после финала Евро (ВИДЕО)

Как информирует журналист Хави де Ойос, Путельяс уже несколько недель как не встречается с Риос – эти отношения длились более трех лет. Согласно источнику, решение о разрыве отношений было принято несколько недель назад.

"Никаких третьих лиц или странных ситуаций", – отметил журналист, ссылаясь на свои источники. Судя по всему, их отношения остыли из-за расстояния, поскольку Алексия играет за Барселону и живет в столице Каталонии, а ее девушка работает инфлюенсером в Мадриде.

Ольга Риос была с футболисткой все эти годы и делилась с ней многочисленными фотографиями в своем аккаунте в Instagram. Теперь, похоже, обе девушки решили двигаться дальше. Алексия даже решила отписаться от своей бывшей в социальных сетях.

Путельяс дважды выигрывала "Золотой мяч" – в 2021 и 2022 годах.

Англия одолела Испанию, отомстила за мужчин и защитила титул чемпионок Европы – такого не было 41 год