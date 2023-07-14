Нападающий Родриго Морено променял тяжелую борьбу за выживание в АПЛ на теплый Катар.

Испанец перебрался в Аль-Райян, сообщает официальный сайт катарского клуба.

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Предыдущие 2 сезона Родриго отыграл за Лидс, который платил Валенсии 30 млн евро. В прошлой кампании нападающий стал лучшим бомбардиром "павлинов", оформив 15 голов в 35 матчах. Впрочем, это не спасло команду от вылета из АПЛ. В контракте Родриго появилась скромная клаусула на 3 млн фунтов, которую и активировал Аль-Райян.

Добавим, что 32-летний нападающий был в составе сборной Испании, недавно выигравшей Лигу наций.

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