Итальянец покинул Серию А в феврале 2023 года, перейдя из Ромы в Галатасарай. В сезоне 2023/24 Николо Дзаньоло выступал за Астон Виллу, а теперь решил вернуться в Италию.

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Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, Аталанта арендует полузащитника у Галатасарая за 6 миллионов евро. Также бергамаски смогут выкупить Николо за 14,5 млн, если будут выполнены определенные условия. Итальянский клуб возьмет на себя обязательства по зарплате.

Напомним, что Аталанта в кампании 2023/24 одержала победу в Лиге Европы.

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