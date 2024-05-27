Полузащитник Аталанты и сборной Нидерландов Мартен де Рон не поможет своей команде на чемпионате Европы.

Хавбек бергамасков получил травму в финале Кубка Италии. У Мартена де Рона диагностировали повреждение левого подколенного сухожилия.

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"Я не могу представить, что в моей карьере или в моей жизни была неделя, которая имела бы столько взлетов и падений. Проиграл Кубок Италии, не смог сыграть в финале Лиги Европы. В том последнем эйфорическом состоянии я провел много времени с медицинским персоналом: оказывается, я не смогу играть на Евро", – написал полузащитник в своих соцсетях.

Напомним, несмотря на то, что де Рон не смог принять участие в финале Лиги Европы, он, как и его команда, стал победителем турнира.

Хавбек получил вызов от Кумана в сборную Нидерландов. Евро-2024 стартует 14 июня, на групповом этапе "оранжевые" встретятся с Францией, Польшей и Австрией.

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