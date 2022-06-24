Защитник Айнтрахта Мартин Хинтереггер не выдержал публичного давления и решил уйти из большого футбола в 29.

"Первые мысли закрались осенью прошлого года. Я выступал не лучшим образом, был сложный период. А потом пропустил несколько матчей. Я просыпался утром и чувствовал, как прекрасна жизнь, когда на тебя ничего не давит.

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Обыграв Барселону в Лиге Европы, мы добились наибольшего успеха в истории клуба. Я сел в автобус и подумал: сейчас мы выиграем титул, а потом пора начинать новую жизнь. Футбол подарил мне отличный период, благодарю всех болельщиков за поддержку", – сказал Хинтереггер.

Заметим, что за 3,5 года Хинтереггер стал одним из лидеров Айнтрахта, неоднократно выводил команду с капитанской повязкой. По итогам прошедшего сезона помог "орлам" выиграть Лигу Европы.

Хинтереггер в последние месяцы пережил скандал. Его обвиняли в сотрудничестве с одиозным австрийским политиком Генрихом Зиклем, связанным с правыми экстремистскими группами.

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