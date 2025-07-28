Прогресс Тараса Михавко не остался незамеченным со стороны европейских клубов. Марсель уже сделал предложение Динамо по игроку, сообщил футбольный комментатор Виктор Вацко.

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"Порту был (в претендентах на игрока) прошлым летом, Марсель сейчас. 15 миллионов евро предложения. При правильной работе, продав футболиста из УПЛ за 15 миллионов, найти на его место двух игроков на 5-6 миллионов, разве это не 10 миллионов чистой прибыли?

Если бы Динамо зимой продало Бражка в Вулверхэмптон и Михавка сейчас – я бы первый сказал "Браво! Берите пример и учитесь, как клуб готовит своих воспитанников, продает и качественно компенсирует эти продажи", – заявил Вацко в своей программе на Youtube.

Напомним, что Марсель становился победителем Лиги чемпионов в сезоне 1992/93.

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