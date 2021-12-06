Опытный 40-летний вратарь Вилли Кабальеро присоединился к Саутгемптону, столкнувшемуся с проблемами на посту номер один.

О подписании контракта с ветераном "святые", занимающие 15 место в АПЛ, сообщили на своем официальном сайте.

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Фрейзер Форстер и Алекс Маккарти получили травмы – соответственно, в распоряжении Ральфа Хазенхюттля остался только Харри Льюис. Кабальеро позвали помочь в сложной ситуации, заключив с кипером контракт до 5 января. Вилли уже прошел медосмотр и может дебютировать в субботу против Арсенала.

Последним клубом аргентинца был Челси, в составе которого Кабальеро выиграл ЛЧ 2020/21. Также кипер выступал за Манчестер Сити, Малагу, Эльче и Бока Хуниорс. Сыграл 5 матчей за национальную сборную Аргентины, 2 из которых на ЧМ-2018.

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