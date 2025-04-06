Франузский экс-футболист, известный по выступлениям за Барселону, Валенсию и Спортинг, был замечен в магазине Intersport – всемирно известной сети спортивных товаров, сообщает Givemesport.

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Интересно, что Матье работает обычным продавцом и помогает клиентам выбрать лучший спортивный инвентарь. Впрочем, отмечается, что Жереми Матье кардинально изменил вид деятельности не из-за потребности в деньгах, а чтобы показать свою жизненную философию и принципы, что даже победители Лиги чемпионов являются обычными людьми.

Напомним, экс-защитник выступал за Барселону в 2014-2017 гг. За это время он дважды становился чемпионом Испании и выиграл Лигу чемпионов сезона 2014/15/. В 2020 году француз завершил карьеру из-за травмы колена.

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